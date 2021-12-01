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رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال: التوصل إلى نهاية جيدة لملف مياومي ضمان طرابلس

1
DECEMBER
2021
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أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد "التوصل إلى نهاية جيدة لملف مياومي ضمان طرابلس بإصدار قرار عن مجلس إدارة الضمان بعد التصويت يقضي بفتح اعتماد لهم"، وقال السيد من طرابلس: "لا يموت حق وراءه مطالب، وليس لنا إلا أن نشكر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومستشار الرئيس بري الاعلامي علي حمدان وصاحبي المعالي وزير العمل مصطفى بيرم ووزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وأيضا رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس الذي لازمنا في هذا النهار وواكبنا بحرص. كما نوجه التحية الى نواب طرابلس وفاعلياتها وجمهورها ومدير ضمان طرابلس محمد زكي وكل من تضامن مع ضمان طرابلس وحقوق متعاقديه وزاد عنهم واعتصم معهم ورفع صوتا لأجلهم".

 

وتعهد السيد "متابعة الملف ليتسنى للمياومين المتعاقدين الحصول على رواتبهم شهريا وليستفيدوا من تقديمات الضمان شأنهم شأن أي موظف أو عامل في القطاعين العام والخاص".

وختم: "سنبقى يدا واحدة، هكذا قلنا أمس، وهذه أمانة. عاش عمال لبنان، ورفع الله الظلم عن كل المظلومين فيه".

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