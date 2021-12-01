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رامكو طلبت من مجلس الاعمار الاسراع بإطلاق مناقصة جديدة لرفع النفايات من المتن وكسروان وبيروت

1
DECEMBER
2021
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أعلنت شركة "رامكو/التاس-ب" في بيان، أنها وجهت كتابا الى مجلس الانماء والاعمار طلبت بموجبه "ضرورة الإسراع في اطلاق مناقصة جديدة لرفع النفايات في قضاءي المتن وكسروان ومن مدينة بيروت، مع استعداد الشركة للمساعدة بتقديم الأليات بقيمتها الدفترية للمشغل الذي سيتم تعيينه بالمهام التشغيلية لجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة، وذلك حرصا منها على المصلحة العامة وعلى عدم تعطيل المرفق البيئي العام وتفادي وقوع أزمة نفايات جديدة تنعكس على صحة المواطنين وعلى السلامة العامة، وهو أمر لا يمكن ان تتحمل مسؤوليته ولا يمكن ان تسأل عنه الشركة بأي شكل من الأشكال".

وذكرت الشركة بما "مرت به منذ أكثر من 7 أشهر من مناشدات تتضمن وجوب وضرورة تنفيذ احكام العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت، الامر الذي لم يحصل، مما تسبب بخسائر مالية فادحة أفقدت العقد توازنه الاقتصادي ووضعت الشركة في حالة خطر وجودي يهدد استمرارها".

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