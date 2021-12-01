وزارة الصحة: 138 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة انه، ب”استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 20 و28 تشرين الثاني، أظهرت النتائج وجود مئة وثمان وثلاثين (138) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 20/11/2021 كالتالي:

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 964 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 21/11/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (ثلاث حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 22/11/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 23/11/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 24/11/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 25/11/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 26/11/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 27/11/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 28/11/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (خمس حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)”.