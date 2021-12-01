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ابتداء من 17 كانون الاول.. قيود على حركة التجول بين هذه الساعات وهؤلاء مستثنون!

1
DECEMBER
2021
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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض بعد إجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي انه " ستفرض قيود على التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً وذلك اعتباراً من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني باستثناء الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات أو حاملي فحص PCR سلبي لا يتخطى 48 ساعة".

واشار الابيض الى انه "فتحنا الفئات العمرية كافة من اجل التلقيح ونريد تكثيف العدد ودعوتنا صادقة وجادة ان يتم التلقيح من اجل رفع الحماية المجتمعية".

واضاف: "أغلب النشاطات التي تكون ليلاً يغلب عليها الطابع الاجتماعي ونحن لا نريد تسكير البلد".

وشدد على انه "يجب استغلال فرصة الاعياد لتلقيح الطلاب وهدفنا الوصول الى 140 الف شخص في الاسبوع".

وعن مطار رفيق الحريري، بفت الابيض الى ان "هناك شراكة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية ووزارة الاشغال والطيران المدني ويهمنا ان يكون المطار منظماً وان نأخذ الفحوصات ونعطي نتائج سريعة ونحن نقوم باعادة تنظيم هذا الامر كي نستقبل العدد الكبير القادم في الاعياد ولكن نحافظ ايضاً على اكبر قدر من تأمين السلامة".

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