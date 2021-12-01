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وزارة الصحة تنظم حملة لتعزيز التلقيح الروتيني للأطفال من عمر شهرين حتى 18 سنة(جدول)

1
DECEMBER
2021
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بهدف رفع نسب التغطية باللقاحات الأسياسية وللحفاظ على لبنان خالٍ من الأمراض المعدية التي يُمكن الوقاية منها باللقاح، تقوم وزراة الصحة العامة بدعمٍ من منظمة اليونسيف وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بتنفيذ نشاطاتٍ لتعزيز التلقيح الروتيني في محافظتي بيروت وجبل لبنان وقضاء بشري وذلك في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الأول 2021 حتى آخر كانون الثاني 2022.

لذا ستقوم فرق من الصليب الأحمر اللبناني بزياراتٍ إلى منازل العائلات من اللبنانيين وغيرهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية من أجل التثقيف حول أهمية التلقيح والتغذية المثلى للأطفال وإحالة جميع الأطفال والناشئة من عمر الشهرين حتى 18 سنة إلى العيادة النقالة المتواجدة في المنطقة لتلقي الجرعات المستحقة من اللقاحات الأساسية مجاناً.

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