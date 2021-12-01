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الوزير الحجار يكشف تفاصيل برنامج البطاقة التمويلية

1
DECEMBER
2021
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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار, أنه "اليوم ينطلق التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية وسيستمرّ لغاية 31 كانون الثاني 2022".


وأضاف في كلمة خلال اطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية, "في المرحلة الأولى سوف نبدأ بتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعية, أمان الذي يغطّي 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً و87 ألف طفل من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية".


وتابع, "برنامج البطاقة التمويليّة يستهدف أسر لبنانية مقيمة في لبنان باستثناء الأسر الميسورة والأسر المستفيدة من برنامجي أمان و حياة ".


وأردف, "هذه البرامج ليست هي الحلّ إنّما هي دعمٌ مؤقّت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود والإستمرار لحين إطلاق مسيرة نهوض إقتصادي إنمائي بتصميم ورعاية الحكومة وبجهود المواطن الخلّاقة".

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