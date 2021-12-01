الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي للمستجدات ولمعالجة عدم انعقاد مجلس الوزراء

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رئيس الجمهورية عرض لحاجات منطقة كسروان الفتوح مع النائب عازار

رئيس مجلس الوزراء: الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع

اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع". كلام الرئيس ميقاتي جاء في خلال زيارته قصر بعبدا صباح اليوم حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعرض معه لاخر المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الازمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وتم خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى قطر واللقاءات التي اجراها مع امير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في نتائج زيارته الى الفاتيكان واجتماعه مع البابا فرنسيس وامين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان بول غالاكار.

وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس ميقاتي بالتأكيد ردا على سؤال "ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع".

النائب روجيه عازار

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب روجيه عازار واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الداخلية، إضافة الى حاجات منطقة كسروان الفتوح، وابرزها ضرورة استكمال مشروع مرفأ جونيه الذي انطلق العمل به قبل سنوات ويحتاج الى متابعة لانهائه.

تهنئة بالاستقلال

وتلقى الرئيس عون مزيدا من برقيات التهنئة بالاستقلال. وجاء في برقية امير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح:" يسرني ان اعرب لفخامتكم عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا لكم موفور الصحة والعافية، وللبلد الشقيق المزيد من التطور والنماء.

فيما جاء في برقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس:" يسرنا في غمرة احتفالكم بحلول الذكرى الـ78 لاستقلال الجمهورية اللبنانية المجيد، ان نرفع لفخامتكم باسم دولة وشعب فلسطين، وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومة وشعب لبنان الشقيق، اسمى عبارات التهاني الأخوية، وندعو الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق وعلى الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء.

نؤكد في هذه المناسبة الهامة حرصنا على العمل سويا من اجل اثراء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بلدينا والتي نفخر بها كثيرا لتحقيق المزيد من التعاون المثمر لصالح شعبينا. ونقدر عاليا مواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة بقيادتكم الحكيمة، الداعمة لشعبنا وقضيته ونضاله المشروع من اجل استعادة ارضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله".

كما ابرق مهنئا رئيس جمهورية أرمينيا ارمين سركيسيان ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.