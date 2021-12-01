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بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين..ماذا جاء فيه؟

1
DECEMBER
2021
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اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انه "بناءً على قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧ والقانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2021 ولاسيما الفقرة الثالثة الجديدة من المادة 113، أُقفل باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين في الاقتراع في الخارج منتصف ليل السبت تاريخ 20/11/2021.


وقد وصل عدد المسجلين على المنصة الالكترونية وفي البعثات الدبلوماسية الى 244.442 ناخباً."

 

واشارت في بيان الى انه "بناءً على احكام القانون الجديد الآنف الذكر، دأبت الوزارة على ارسال اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30/11/2021 وقد بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين الى المديرية العامة للاحوال الشخصية 230.466 ناخباً.

 

اما باقي الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل؛ او بسبب التكرار، او بسبب انتهاء المهلة القانونية."

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