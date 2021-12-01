توجّه لإعلان حظر تجوّل في لبنان؟

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افادت معلومات صحافية ان هناك توجها لإعلان حظر تجوّل يبدأ من الساعة ٧ مساءً حتى الساعة ٧ صباحاً ابتداءً من ١٠ كانون الأول ٢٠٢١ حتّى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ مع السماح بالتجوّل للملقّحين وحاملي الفحوصات السلبيّة في القطاعات الإنتاجية كافّةً.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" عبد الرحمن البزري لـ"الجديد" إن "اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض الانتقالية عقدت اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في وزارة الصحة، ولم ترفع في توصياتها إلى الوزير أي مقترح بإعلان حظر تجول في لبنان، ولم يطرح هذا الموضوع في الاجتماع".



توازيا، أعلنت مصادر وزارة الصحة لـ"الجديد" أنه "لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن حظر التجول في لبنان، وبعد الظهر، سيعقد اجتماع في الوزارة لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة".