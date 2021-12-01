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بداية قاسية لكانون... أمطار وثلوج وبرد

1
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجاً خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، رياح قوية وأمطار غزيرة ويستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الخميس حيث ينحسر تدريجا ويستقر الطقس تدريجا.

معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية.

ملاحظة: نحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق اليوم.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة فترة بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ85 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب الـ4 امتار، لذا يحذر من تطاير لوحات الاعلانات وتساقط حبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة لتلامس الـ 1700 متر مساء خصوصاً في المناطق الشمالية، وتخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، يتحول تدريجا اعتبارا من المساء الى غائم وتهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فجر الاحد.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و50 كلم/س تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتصل الى 85 كلم/س.
- الانقشاع: سيء خاصة فترة غزارة الأمطار وبسبب الضباب الكثيف على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %
- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء:23 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,25
- ساعة غروب الشمس: 16,29.

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