عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 كانون الأول 2021

A + A -

الأخبار: مفاوضات فيينا: يد إيران هي العليا

الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان



صندوق النقد على يسار السلطة: الكابيتال كونترول يخدم المصارف



واشنطن والرياض تريدان حصر المعركة الانتخابية بضرب حزب الله وعون حصراً: حسابات أتباع الخارج تجعل «القوات» عدواً!





الديار: الازمة السياسية ــ القضائية بانتظار معجزة بعد فشل طروحات بري للحل

اطلاق منصة تسجيل «الاكثر فقرا» اليوم... ولا موعد للدفع!

القطريون مهتمون بالغاز والكهرباء والمرفأ ويعتمدون «الديبلوماسية الصامتة»

نداء الوطن: برنامج دعم المؤسسة العسكرية يبدأ من مقر "اليونيفيل"

مجلس الأمن والجيش... شراكة استراتيجية

اللواء: ارتياب نيابي من خطاب عون التمديدي.. يُهدّد بجلسة بلا تفاهمات!

«المراسيم الجوالة» تعود إلى الواجهة ومطالبة أممية بالكفّ عن الضغط على القضاء والإقفال على الطاولة اليوم

البناء: مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطياً / تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة… ومؤشرات البداية في اليمن / تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي /

النهار: الدوّامة العقيمة: الرهان مجدداً على ماكرون!



الجمهورية: ميقاتي يصر على مجلس وزراء مكتمل

l'orient le jour: Recours du CPL devant le Conseil constitutionnel : mode d’emploi et possibles scénarios