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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 كانون الأول 2021

1
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الأخبار: مفاوضات فيينا: يد إيران هي العليا

الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان

صندوق النقد على يسار السلطة: الكابيتال كونترول يخدم المصارف

واشنطن والرياض تريدان حصر المعركة الانتخابية بضرب حزب الله وعون حصراً: حسابات أتباع الخارج تجعل «القوات» عدواً!

 

 

 

الديار: الازمة السياسية ــ القضائية بانتظار معجزة بعد فشل طروحات بري للحل
اطلاق منصة تسجيل «الاكثر فقرا» اليوم... ولا موعد للدفع!
القطريون مهتمون بالغاز والكهرباء والمرفأ ويعتمدون «الديبلوماسية الصامتة»

 

 

 

نداء الوطن: برنامج دعم المؤسسة العسكرية يبدأ من مقر "اليونيفيل"
مجلس الأمن والجيش... شراكة استراتيجية

 

 

 

اللواء: ارتياب نيابي من خطاب عون التمديدي.. يُهدّد بجلسة بلا تفاهمات!
«المراسيم الجوالة» تعود إلى الواجهة ومطالبة أممية بالكفّ عن الضغط على القضاء والإقفال على الطاولة اليوم

 

 

 

البناء: مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطياً / تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة… ومؤشرات البداية في اليمن / تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي /

 

 

 

النهار: الدوّامة العقيمة: الرهان مجدداً على ماكرون!

 

 

 


الجمهورية: ميقاتي يصر على مجلس وزراء مكتمل

 

 

 

l'orient le jour: Recours du CPL devant le Conseil constitutionnel : mode d’emploi et possibles scénarios

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