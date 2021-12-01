أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 كانون الأول 2021

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البناء: خفيا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أميركي سابق في إحدى ورشات العمل البحثية حول الملف النووي الإيراني تعليقاً على الخيار الإسرائيلي، لقد كان هذا الخيار هو رهان واشنطن في السنوات التي أعقبت الانسحاب الأميركي من الاتفاق بالاغتيالات وعمليات التخريب ولم ينجح بوقف البرنامج النووي لإيران

خفايا

قال مرجع سياسي بارز تعليقاً على التوقعات الانتخابية التي تحدث عنها رئيس حزب القوات اللبنانية إن استبدال السعودية لمجموع كتلتي القوات والمستقبل بمجموع من 35 نائباً بكتلة يقودها سمير جعجع تتشكل من 25 نائباً بعد فرط المستقبل لحسابه لا يبدل موقع الأكثرية

اللواء: أسرار

همس

تعمل دولة إقليمية طامحة إلى انتزاع موافقة تشريعية أميركية على أي اتفاق يتم التوصّل إليه، عملاً بنصائح خبراء وأصدقاء..



غمز

طُلب إلى وزير معني عدم الردّ على كلام مرجع روحي، منعاً لسجالات لا طائل منها في هذه المرحلة.



لغز

يحجم مودعون لديهم حسابات مصرفية عن فتح حسابات بالدولار، أو أيّ من العملات الصعبة على خلفية فقدان الثقة «بالفرش موني».

نداء الوطن: خفايا

أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول الأوضاع المالية في لبنان ان الاصلاح يستوجب تحديث الحوكمة في الجمارك والحد من تفويض المجلس الأعلى للجمارك والإدارة اليومية للجمارك إلى المديرية العامة للجمارك.

تُحضِّر بلدية كبرى لفرض رسوم بدل دفن الموتى في مدافن المدينة وذلك بحجة صيانة وتنظيف المقابر والحفاظ على مقتضيات الصحة العامة.

تعاني منظمات نسوية من أداء رئيس مصلحة في وزارة التربية والتعليم العالي في حالة النزاعات الزوجية، حيث يقوم الاخير بالتواصل مع المدارس الخاصة ومنع تسجيل الاولاد الا بعد موافقة الاب ووفقاً لشروطه، مما يهدر حق الاطفال بالتعليم وحقوق الامهات بالرؤية والحضانة.