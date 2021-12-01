living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: مخاوف امنية في طرابلس... أمن ممسوك... أم امن متروك؟... " اياد خفية تلعب بأمن المدينة وتجهد لأن تبقيها صندوق بريد"

1
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: جهاد نافع-

في غمرة الاعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، يوم الاثنين، وفي وقت كان المحتشدون يتظاهرون استنكارا لتدهور الاوضاع، كان احدهم يحاول تصفية حسابه مع آخر، يطلق الرصاص ويفر هاربا لتلاحقه عناصر الجيش.


هذه آخر حادثة في سلسلة حوادث امنية تحصل في شوارع واحياء طرابلس، ويكاد لا ينقضي يوم دون حادثة امنية تقع هنا وهناك واطلاق رصاص عشوائي ليل كل يوم...



المطلعون على خفايا الاحياء والازقة في طرابلس يلمّحون الى الاوضاع الامنية في عاصمة الشمال المثيرة للقلق والمريبة، وليست بنت وقتها في بعض الاحيان، بل يذهب احد المصادر الى القول ان اياد خفية تلعب بأمن المدينة وتجهد لأن تبقيها ساحة حروب عبثية وصندوق بريد.

 

منذ ايام قليلة كانت حادثة تبادل الرصاص بين شخص من آل الموري وآخر من ال حمد ادت الى مقتل حمد، اعقبها ظهور مسلحين ملثمين ، وتلتها شائعات عن تصفيات لعناصر كانت ناشطة في سرايا المقاومة، ثم غلفتها بحديث عن ثأر شخصي...


الثأر الشخصي في طرابلس، بات حدثا شبه يومي، وهي مؤشرات لعودة الفلتان الامني الى المدينة، وكأن ما يجري مقدمات لهذا الفلتان.

 

صحيح ان الامن ممسوك جيدا، والدليل على ان وحدات الجيش تكاد لا تهدأ ولا تستريح لحظة واحدة، فيلاحظ المواطن الطرابلسي ان هذه الوحدات تتنقل من حي الى آخر، وتداهم وتلاحق، وما إن تنتهي من حدث في شارع حتى تسرع الى حدث في شارع آخر، ويبدو ان المقصود الهاء وإنهاك الجيش وعناصره باحداث عبثية، يخشى ان يكون لهذا الالهاء والانهاك اهداف اكثر خطورة، ابرزها ابعاد النظر والاهتمام عن مخططات ترسم في الزوايا الخفية لخلايا نائمة، وربما لذئاب منفردة، ترسم اهدافا امنية لوقت تنتظر فيه الاشارة.



وحسب مصادر مطلعة، ان الوضع في طرابلس حتى اليوم يمكن وصفه بالهاديء والممسوك، لكن قبل هبوب عاصفة محتملة، وان المخاطر كامنة في كمية الاسلحة والذخائر المنتشرة بين ايادي المواطنين، والدلالة على ذلك ان السلاح سرعان ما يظهر علنا بمناسبة او غير مناسبة، ويمكن هنا الاشارة الى نزعات دينية متطرفة تكفر معظم الناس لدى فئات عمرية حديثة السن، اشارة الى حاضنة تكفيرية لهم، وان هذه النزعات بدأت تستعيد حيويتها في غياب الادارة الدينية الرسمية التي يفترض بها ان تكون حاضنة، وتصون الشباب من الانجرار مجددا نحو منظمات ارهابية تكفيرية...

 

وتشير المصادر الى ان الاوضاع المعيشية والاقتصادية السائدة تجعل هؤلاء الشباب فريسة سهلة لقوى تسعى للامساك بمسار الفتية والشباب باغراءات مالية، ويسهل حينها تجنيدهم في مشاريع تحمل عناوين طائفية ومذهبية، ويسهم بعض الاعلام الموجّه في غسل ادمغة، عبر بث افلام على مواقع التواصل الاجتماعي تحرّض وتشحن النفوس خدمة لغايات خارجية.

 


بعض المراجع يرى ان طرابلس باتت تحتاج الى خطة امنية جديدة تمسك جيدا بالساحة الطرابلسية وتحزم امرها كي يبقى الامن ممسوكا وحتى لا نصل الى مرحلة فلتان امني، لا سيما وان الساحة الطرابلسية خصبة جدا، ولاعبون من اجهزة خارجية كثر ينشطون على ساحاتها، لكن الرهان على وعي الطرابلسي كي تعود مدينته واحة سلام واطمئنان، بعد ان اصبحت بعض شوارعها الغارقة بالعتمة غير آمنة، وبعد تفاقم عمليات السلب والنهب حتى في وضح النهار، وقد سجلت حوادث عديدة لعمليات سلب متكررة مثيرة للقلق والخوف...

الديار,الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout