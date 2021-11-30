الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة

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ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ "لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يتأثّران بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا، مصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، رياح قويّة وأمطار غزيرة، ويستمر تأثيره حتّى صباح يوم الخميس، حيث ينحسر تدريجيًّا ويستقرّ الطّقس"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر كانون الأوّل ما بين 13 و21 درجة مئويّة". وحذّرت من "تطاير لوحات الإعلانات، ومن تشكّل السيول في بعض المناطق".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "الطقس المتوقَّع في لبنان غدًا الأربعاء، غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً فترة بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب الـ85 كلم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى ما يقارب الـ4 أمتار. لذا، نحذّر من تطاير لوحات الإعلانات ومن تشكّل السّيول في بعض المناطق وتساقط حبّات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويتدنّى مستوى تساقطها مع تدنّي درجات الحرارة، لتلامس الـ1700م مساءً خاصّةً في المناطق الشماليّة، وتخفّ حدّة الأمطار خلال اللّيل مع حدوث بعض الانفراجات".

ولفتت دائرة التقديرات، إلى أنّ "الطقس المتوقّع يوم الخميس، غائم جزئيًّا مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق خلال الفترة الصباحيّة، ويستقرّ الطقس تدريجيًّا خلال النهار ويتحوّل بعد الظهر إلى قليل الغيوم"، مبيّنةً أنّ "الطقس المتوقّع يوم الجمعة، قليل الغيوم إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الداخل مع ظهور ضباب محلّي على المرتفعات". وأفادت بأنّ "الطقس المتوقّع السّبت، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيًّا اعتبارًا من المساء إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرّقة".