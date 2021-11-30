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الموسوي ردا على جعجع: أي تشكيك في موقف حزب الله من ضرورة إجراء الانتخابات هدفه شد العصب

30
NOVEMBER
2021
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رد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي على تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في شأن الانتخابات النيابية، وأكد الموسوي أن "موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه اي شك، وبالتالي فان اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد، دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي لكسب المزيد من الاصوات على خلفية اثارة الانقسام وتفتيت البلد". 
 
وتابع: "ان حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب اللبناني، ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بكل حرية ومسؤولية في اطار النظام الديمقراطي الذي كفله الدستور، وأما الذين لم تكن لديهم يوما حسابات وثوابت وطنية حقيقية، ويتعاطون مع السياسات مياومة وبطريقة مصلحية ظرفية لا تمت الى المبادئ والثوابت والقيم الوطنية بأي صلة، فينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات والصيغ القائمة وسيكتشفون عاجلا ام آجلا انهم يراهنون على  وهم سراب. ونحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة دوما على اميركا وحلفائها في المنطقة".

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