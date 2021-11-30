وزير البيئة للtayyar.org: انشالله بالليل ما يرجع يصير شي، وآمل في الا تساهم شدّة الرياح بتجدّد الحريق

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أكد وزير البيئة ناصر ياسين للtayyar.org أن حريق بشامون بدأ بعد ظهر أمس ووزارة الداخلية والدفاع المدني تحرّكا بسرعة كبيرة، وقد تمّت السيطرة عليه بشكل جزئي مساء وفي الصباح كان الوضع جيّداً، لكن هبوب الرياح خلال ساعات قبل الظهر أدى الى إعادة امتداد الحريق والنار وصلت الى حدّ مخيف وهدّدت المنازل. وأضاف ياسين أنه اتصل فوراً بالمعنيين لان طوافة الجيش عملت بصعوبة جراء الرياح، "وقد ناشدنا تأمين المياه لاهماد النيران لأن في المنطقة ما من مصدر لها وقمت بكل الاتصالات اللازمة برئيس الحكومة وكذلك القصر الجمهوري وباقي المعنيين، والحمدلله تمّت تلبية النداء ووصلت سيارات الدفاع المدني من مناطق مجاورة وساعدنا اتحاد البلديات في المناطق".

وأضاف ياسين عبر موقعنا:"انشالله بالليل ما يرجع يصير شي، وآمل في الا تساهم شدّة الرياح في الليل بتجدّد الحريق". ياسين الذي أكد أنه لا يملك معطيات حول ما اذا كان الحريق مفتعل، لفت الى أنه ومنذ ثلاث سنوات ونحن نلاحظ تغيّرات مناخية قاسية، وكذلك هنالك إهمال كبير بطريقة إدارة الغابات وحمايتها من الحرائق، "ونحن نعمل على تحديث استراتيجية للحماية من حرائق الغابات التي من شأنها التخفيف كثيراً من اندلاع الحرائق".

وختم ياسين بالقول إنه يوافق رئيس الجمهورية حول ضرورة التشدد في معاقبة مفتعلي الحرائق مضيفاً أنه يعمل على تحديث قانون الحرائق وسيقدّمه لمجلس النواب ولكن أيضا من الضروري العمل على تحديث الوقاية من الحرائق وسبل الاستجابة".