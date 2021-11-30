living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة: نتوقع مدّ لبنان بالغاز والكهرباء قبل الانتخابات

30
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين في مقابلة مع الصحافية هادلي غامبل على قناة CNBC أنه من المتوقع مدّ لبنان بالغاز والكهرباء قبل الانتخابات النيابية في آذار.

في التفاصيل، ذكر هوكستين في المقابلة: “لقد عملنا كثيراً لضمان استقرار الكهرباء في لبنان بعيداً عن الفيول الذي يلوث الهواء في البلاد. علينا أن نجد حلاً مستداماً لذا نعمل على مشروعين، أولهما الغاز من مصر إلى الأردن ثم سوريا وصولاً إلى لبنان وثانيهما شبكة الربط الكهربائية بين الأردن ولبنان. وإنني متفائل بنجاحهما.”

وواصل: “يجب إنجاز الكثير من العمل، وإصلاح مشاكل كثيرة والتأكد من أمور عدة. ولكني مع مرور كل أسبوع أزداد تفاؤلاً. وإننا نأمل وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان في الأشهر القليلة المقبلة. وإن بقيت الانتخابات على موعدها في آذار، آمل أن تنجح صفقة الغاز قبل هذا التاريخ”.

وتابع:” لا يشكل المشروعان الحل النهائي لمشكلة الكهرباء في لبنان، فإنهما لا يؤمنان إلا ساعات من الكهرباء. ويجب أن نصل إلى مرحلة تكون فيها الكهرباء متوفرة لأربعة وعشرون ساعة في كل أيام الأسبوع. واللبنانيون قلقون حيال مصير بلدهم، مقولة لبنان لا يقع خاطئة، يجب أن نكون حذيرين ونبذل أقصى ما بوسعنا. وصل لبنان إلى نفق مظلم، علينا التحرك الآن، وهذه رسالتي ورسالة الولايات المتحدة”.

وأكمل: “لن يُحدث المال الذي يأتي به الآخرون إلى لبنان فرقاً أو ينفع في غياب الطاقة عن البلاد. إن لم يمتلك المزارع الوقود، لن يتمكن من نقل محصوله إلى السوق، ولن تعمل الأسواق من دون كهرباء، وسيعجز أصحاب الأعمال الصغيرة عن العمل بشكل مناسب لعدم توفر الطاقة. وهذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة وسأبذل كل جهدي لتحقيقه”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout