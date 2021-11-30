تصريحٌ إماراتي "هام وسار" بشأن لبنان

A + A -

أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات.



وقال قرقاش، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، إن "بلاده لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها، مشيرا إلى أن الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم".



ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الحكومة اللبنانية من جهة وعدد من دول الخليج بقيادة السعودية توترا دبلوماسيا قد يعمق الأزمة السياسية الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 29 تشرين الأول، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".



واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".



واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.