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التقى رئيس الحزب التقدمي اشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته نورا ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، بحضور النائب نعمة طعمة والنائب المستقيل مروان حمادة.



وجاءت زيارة المختارة في ختام جولة قامت بها غريو على منطقة الشوف ولقاءاتها مع رؤساء إتحادات البلديات في المنطقة، وعدد من المؤسسات التربوية والبيئة والصحية والإجتماعية.



ولفتت غريو الى أن "الجولة تأتي في إطار إستعراض واقع منطقة الشوف وكيفية تقديم المساعدات الإنسانية لعدد من المؤسسات التربوية والبيئة والإجتماعية"، مثنية على ما "يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الحفاظ على هذه المنطقة النموذجيه"، مؤكدة أن "فرنسا ستبقى دائما إلى جانب الشعب اللبناني وخاصة في هذه الظروف الصعبة".

من جهته، شدد جنبلاط على "أهمية المنطقة بعد أن التقت مع القطاعات التربوية والصحية والبيئية والاجتماعية, وقد أكدنا على إستمرارية الصلح الذي عقدناه في المختارة عام 2001 مع غبطة البطريرك الراحل نصر الله صفير، وثانيا كيف نستطيع أن نستفيد من مساعدات السفيرة غريو وفرنسا من أجل البقاء في هذه الأرض، فالموضوع موضوع وجود بغض النظر كيف سنبقى في هذه الأرض".



وتابع, "بالنسبة للطعن في الانتخابات، فقد يلغى تصويت المغتربين، وهذا اذا ما حصل والذهاب إلى انتخاب 6 نواب في الخارج فلست أعلم كيف ستوزع القارات على هؤلاء سيكون في الامر طعن أيضا للعملية الديمقراطية. لكن هذا لا يلغي أن تجتمع الحكومة مجددا. وهذه الحكومة ولدت بعد جهد كبير وبمساعدة كبيرة جدا من فرنسا ثم توقفت الان عند عتبة التحقيق وتجمّدت هناك".



اما في مسألة التحقيق في إنفجار المرفأ، قال جنبلاط: "لست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها، من أجل وقف الإنهيار الذي نشهده كل يوم".



وكانت سفيرة فرنسا زارت المؤسّسة الصحيّة للطائفة الدرزيّة- عين وزين مديكال فيليدج في الشوف، يرافقها فريق عمل من السفارة. وكان في استقبالها في المؤسّسة رئيس مجلس أمناء المؤسّسة الصحيّة للطائفة الدرزيّة وزير التربية عباس الحلبي، وعضو مجلس الأمناء الشيخ وجدي أبو حمزة، ومدير عام المؤسّسة الدكتور زهير العماد، ومدراء وأطبّاء ورؤساء دوائر وأقسام طبيّة وإداريّة، والطاقم الإداري والطبّي والتمريضي والتقني فيها.



بدايةً، رحّب رئيس مجلس الأمناء، الوزير الحلبي بالسفيرة غريو، مشيراً إلى أن "إستراتيجية المؤسسة تقوم على رؤية واضحة تهدف إلى خدمة مجتمعها بغض النظر عن أي اعتبارات مناطقية أو سياسية أو دينية أو عرقية، وهي تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر عبر استقطاب أفضل الكفاءات ضمن فريق عملها وعبر تأمين البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة وفق معايير الإعتماد ومعايير الجودة العالمية.



واعتبر الحلبي أن "زيارة السفيرة الفرنسية قيمة مضافة للمؤسسة التي لها أهمية إنسانية كبيرة على الصعيد الوطني بشكل عام ولهذه المنطقة بشكل خاص، وأن هذه الزيارة تجسد مرة أخرى الدور الرئيسي لدولة فرنسا التي كانت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في كافة الظروف التي يمر بها، وتوجه بإسمه وبإسم مجلس أمناء المؤسسة وإدارتها بالشكر على زيارتها التي ستُدرج بكل فخر في تاريخ المؤسسة".



ثمّ ألقت غريو كلمة عبرت فيها عن "سرورها لزيارة منطقة الشوف"، واعتبرت أن "هدف الزيارة هو الإطلاع على المشاريع التي تقوم بدعمها الدولة الفرنسية في المجالات التعليمية والثقافية وفي مجال التنمية المحلية"، وأكدت أن "قطاع الصحة هو من القطاعات الأساسية للتعاون الفرنسي اللبناني، ففي هذا القطاع، كما في القطاع التعليمي، يمكن ملامسة الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني وتحديد وتلبية احتياجاته بطريقة سريعة ومفيدة".



وأكدت أنه "لفترات طويلة، كان التعليم هوية لبنان والإستشفاء مقصد الخارج وتمنت استمرار هذا النهج بالرغم مما يتعرض له القطاع الصحي حالياً من أزمات وتحديات عميقة، حيث نتقاطع وإياكم في مواجهتها".



وعبّرت غريو عن "التزام فرنسا المستمر وتضامنها مع الشعب اللبناني، وعن إمكانيات الشراكة وتحديد المشاريع التي يمكن دعمها لمساعدة المؤسسات، لا سيما الصحية منها، على تأمين استمراريتها في المستقبل".



وفي نهاية كلمتها، توجهت بالشكر من "مجلس أمناء المؤسسة وإدارتها وقدمت بإسم الحكومة الفرنسية والمستشفيات الحكومية الفرنسية هبة إلى المستشفى تتضمن أدوية ومستلزمات طبية أساسية ستساعد في مواجهة الأزمة التي تتعرض لها المؤسسات الإستشفائية".



بعد ذلك تسلمت السفيرة غريو درعاً تقديرياً من رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوزير عباس الحلبي ومن مديرها العام الدكتور زهير العماد.