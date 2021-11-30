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الرئيس عون يعود مساءً إلى بيروت

30
NOVEMBER
2021
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الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم ويعود مساء الى بيروت
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شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل افتتاح بطولة كأس العرب- فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة. ووصل الرئيس عون الى استاد ملعب "البيت" عصر اليوم بتوقيت قطر، وجلس في المنصة الرئيسية الى جانب امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات هذه المسابقة، ومسؤولين رسميين ورياضيين تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".


وجرى الاحتفال على ارض ملعب "البيت" حيث اقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت منتخبي بلدي قطر والبحرين، واثنى رئيس الجمهورية على تأمين قطر كل ما يلزم من اجل استضافة هذه البطولة ونجاحها.، متمنياُ التوفيق للمنتخب اللبناني في مبارياته، ولكل المنتخبات العربية المشاركة.
وكان حفل الافتتاح قد بدأ عند الساعة السابعة الا ربعا مساء بتوقيت الدوحة، وتخلله لمحات من شخصيات افتراضية ومحطات موسيقية، وافلام عن الطبيعة وقطر، واغان موسيقية للسيدة فيروز، ومقاطع من النشيد الوطني لكل بلد مشارك في البطولة٠ وكانت ايضا كلمة لامير قطر، واخرى لرئيس "الفيفا" جياني انفانتينو تحدث فيها باللغة العربية، ليختتم بالالعاب النارية التي اضاءت سماء الدوحة.


ويعود رئيس الجمهورية والوفد المرافق، ليلاً الى بيروت، مختتماً بذلك زيارته الى قطر والتي اتت تلبية لدعوة رسمية من الامير الشيخ تميم.

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