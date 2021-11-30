محافظ الشمال يعمم باتخاذ الاجراءات القانونية لمكافحة النشل

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما قضى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة ظاهرة نشل المواطنين.

وجاء في التعميم:



"التعميم المتعلق باتخاذ الاجراءات القانونية لمكافحة ظاهرة نشل المواطنين.



في ظل ارتفاع نسبة حوادث السرقة ونشل المارة في الآونة الأخيرة وذلك باعتماد اساليب احتيالية منها محاولة انتحال صفة أمنية أو عن طريق الاعتداء على المواطنين وافتعال الحوادث لدفعهم الى ايقاف سياراتهم ومن ثم نشلهم وسلبهم ممتلكاتهم عنوة،



وحيث أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التزام اقصى درجات الحيطة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الاجتماعي،



لذلك،



أولا: تكليف قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية والايعاز الى القطعات الأمنية المختصة تسيير دوريات مستمرة في مختلف المناطق ضمن محافظة لبنان الشمالي وتشديد المراقبة لمكافحة ظاهرة السرقة والتصدي لعمليات السلب والاحتيال واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.



ثانيا: يطلب من جانب القائمقامين ودائرة البلديات في المحافظة التعميم على البلديات كل ضمن نطاقه تكليف جهاز شرطة البلدية، سندا لنص المادة 74 من قانون البلديات، القيام بمهام حراسة البلدة وضبط أي خروقات أمنية أو محاولات نشل وطلب مؤازرة القوى الأمنية عند وقوع او احتمال وقوع اي حادث يهدد السلامة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المعتدين امام القضاء المختص وانزال العقوبات اللازمة بحقهم".