العماد جوزيف عون ترأس اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية والكندية لحماية الحدود البرية

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ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة الأميركية Dorothy SHEA والسفير البريطاني Ian COLLART والسفيرة الكندية CHASTENAY Chantal، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وأشاد السفراء بـ"أداء الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل ودوره في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظا على أمن لبنان واستقراره"، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم الجيش لتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.



من جهته شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر الجيش.