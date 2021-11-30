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شعبة المعلومات تلقي القبض على الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح

30
NOVEMBER
2021
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه في الآونة الأخيرة حصلت عدّة عمليات سلب بقوّة السلاح نفّذتها عصابة مجهولة، استخدم أفرادها سيارة نوع "مرسيدس" لون فضي، في عملياتهم التي استهدفت محال بيع القهوة (إكسبرس) وأشخاصًا يسيرون بمفردهم، وذلك على امتداد أوتوستراد جونية / جبيل.

وأعلنت في بيان، أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت دوريات من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من تحديد هوية الرأس المدبّر لهذه العصابة، وتبيّن أنّه يُدعى: م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب.

وكشفت المديرية العامة أنه بتاریخ 17-11-2021، وبعد مراقبةٍ دقيقة، تم رصد المشتبه به، في مدينة طرابلس، على متن سيارة المرسيدس المستخدمة في عمليات السلب، وهي من طراز "۲۳۰C" لون فضي، فعملت على توقيفه، وضبطت السيارة. وبتفتيشه والسيّارة، ضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط وخمس طلقات صالحة للإستعمال، سكين "ست طقات"، وكمية من حشيشة الكيف. وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه، بالاشتراك مع آخرين، على تنفيذ العديد من عمليات السلب بواسطة المسدس أو السكين، وذلك ضمن محافظتي جبل لبنان والشمال، كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.

وبحسب البيان، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

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