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مناشدة من فوج اطفاء بيروت

30
NOVEMBER
2021
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن فوج اطفاء بيروت يناشد كل من لديه القدرة في محيط منطقة بشامون وجوارها تأمين المياه لتزويد سيارات الاطفاء لتستطيع اخماد النيران المندلعة بقوة، حيث زادت سرعة الرياح في اتساع بقعة الحريق.

 

وكان محافظ بيروت القاضي مروان طلب أمس من فوج الاطفاء التدخل وارسال الفرق العاملة لمؤازرة الدفاع المدني واخماد الحريق المندلع في أحراج منطقة بشامون.


وبسبب تجدد الحريق في منطقة بشامون، طلب عبود مجدداً من قائد فوج الاطفاء التدخل مجدداً، حيث لا يزال رجال الفوج يعملون لغاية اللحظة في ظروف مناخية صعبة على مكافحة الحريق لمنع امتدادها على مساحات آمنة لم تصلها النيران بعد.

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