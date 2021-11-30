سارق لبناني يعترف: فشلتُ في 25 محاولة سرقة!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في المناطق اللبنانية كافّة، وملاحقة المتورطين بها، وتوقيفهم، وعلى أثر حصول عدّة عمليات سرقة سيارات من مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف هوية الفاعل.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم تحديد هويته، ويُدعى:

ر. ر. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)

بتاريخ 17-11-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلّة السبتية، أدّى إلى توقيف المشتبه به، على متن سيارة نوع "نيسان"، جرى ضبطها.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط أدوات يدوية ومفتاح مستعار، تُستخدم في عمليات السرقة.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة سرقة سيارات، وبخاصةٍ من نوع هوندا CRV. وأنّه خلال شهرين ونصف الشهر تقريبًا، سرق أكثر من 20 سيّارة من النوع المذكور، من مناطق عدّة في قضاء المتن، كذلك سرق سيارتَين نوعي تويوتا ونيسان، من مدينة الشويفات، وذلك بواسطة مفتاح مستعار. وأنّه كان يقوم بنقل السيّارات الى البقاع، حيث يبيعها لأحد الأشخاص لقاء مبلغ 6،500،000 ل.ل. للسّيارة الواحدة، إضافةً الى اعترافه بأنّه قام بـ25 محاولة سرقة، لكنها باءت بالفشل.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.