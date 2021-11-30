living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في وضح النهار.. ثلاث رصاصات لم تقتل فقط الشاب علي، بل فجرت الأزمة!

30
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نداء الوطن


لم يعد خافياً حجم القلق الذي يتركه النازح السوري داخل القرى الجنوبية، نتيجة ارتفاع نسبة الجريمة والسرقات التي ينفذها بعض النازحين بحق بعض اللبنانيين وآخرها مقتل الشاب علي سعيد في كفررمان في وضح النهار. ثلاث رصاصات لم تقتل فقط سعيد، بل فجرت الازمة وخرجت المطالب بانهاء ملف النازحين بعدما باتوا قنبلة موقوتة قد تنفجر قتلاً ودماراً في أي لحظة، لن تنفع معها قرارات حظر تجولهم بعد السادسة مساء ولا اي خطوات ترقيعية أخرى، بل يطالب الاهالي بحل جذري لانهم باتوا خطراً على القرى. فهل تفعلها الدولة قبل فوات الأوان؟


لم تنهَر العملة الوطنية فحسب، بل انهارت معها كل القيم الانسانية والأخلاقية والصحية، ولم يتفشّ وباء "كورونا" فحسب بين الناس، حيث عادت الطوابير تتمدد أمام المستشفيات والمختبرات لاجراء الفحص نتيجة التفشي الخطير داخل القرى، بل تفشت ايضا السرقات والجرائم حيث سجلت قبل ايام جريمة قتل الشاب علي خيرالله سعيد على يد ثلاثة نازحين سوريين، وقبلها قتل شاب في بلدة ميفدون على يد سوري ايضاً، وقبلها كثير من الجرائم التي ترتكب على ايدي السوريين الذين باتوا يشكلون قنبلة موقوتة بين الناس، ناهيك عن سرقات متعددة قاموا بها من سرقة قوارير الغاز الى ماكينات الانترنت والبيوت، وقتل بدوافع السرقة في القرى، والحبل على الجرار، هذا عدا عن سرقتهم للنفايات وتعريبها من المواد الصلبة القابلة لاعادة التدوير، كل ذلك يجعل تداعيات النزوح ازمة خطيرة بدأت تفتك بالقرى، رغم ان كل الدعم والمساعدات تذهب اليهم، وخصّتهم الجمعيات الأجنبية بمعاشات شهرية بالدولار الفريش، اضافة الى طبابة وتأمين بدل نقل الى المدارس ودفع إيجارات المتعثرين منهم بالدولار الفريش، واحتلالهم كل الاعمال المتاحة، حتى أن يومية العامل منهم لا تقل عن ٢٠٠ الف ليرة لبنانية، في حين ما زال العامل اللبناني يتقاضى ٣٠ الف ليرة بدل يوميته وهي لا تساوي دولاراً واحداً لا يكفيه ثمن منقوشة زعتر، نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حول التجار جميعهم حوتاً يسعى لابتلاع ما امكنه من عملات على حساب شعب باتت كل امكاناته شراء ربطة خبز وعبوة مياه لا اكثر.


الوجود السوري بات يؤرق الأهالي في القرى، وبرزت دعوات للحد منه سيما على خلفية جريمة قتل الشاب علي خيرالله سعيد والتي تمت في وضح النهار حين اطلق سوري 3 رصاصات قاتلة في رأسه. جريمة هزت الرأي العام المحلي، خاصة وأنها جاءت في توقيت حساس جداً، حيث يعاني الناس أزمات خانقة، وسرقة مدخرات اللبناني، في حين يعيش السوري براحة ويشتري ما لا يتمكّن منه اللبناني. كل ذلك فتح الباب على مصراعيه في هذا الملف الذي تدعمه وتعززه الجمعيات الاجنبية التي بدل ان تقف الى جانب الشعب اللبناني وتدعمه، تجدها تلهث لتأمين منزل لنازح سوري طرده صاحب المنزل لانه لم يدفع بدل ايجاره، بل تحاول الجمعيات تأمين فرص عمل لهم في عز حاجة اللبناني للعمل.


لا تخفي مصادر متابعة قلقها من تنامي هذه الجرائم التي باتت تهدد الامن الاجتماعي في القرى، نتيجة تزايد السرقات اليوم للمحال والمنازل، ومعظمها على ايدي نازحين او بالشراكة بين سوري ولبناني.


ووفق المصادر أيضا، فإن تطويق هذه الازمة لا يكون الا بإعادة النازحين الى بلادهم، خاصة وأن اللبناني يعيش ظروفاً سيئة للغاية، يشاركه النازح معظم خيراته ما يؤجج الازمات أكثر، والاخطر وفق المصادر أنهم يعيشون بوضع جيد بل يشترون من بطاقة الامم المتحدة من السوبرماركت ويبيعونها للبناني بأسعار مرتفعة، كل ذلك يحصل وعين المجتمع الدولي تحميهم وتدافع عنهم، وتضرب المصادر مثالاً على صاحب منزل سوري كان يبيع لبناً عفناً للبنانيين وبعد تشميع منزله وتلف المواد الموجودة، عمدت احدى الجمعيات لمساعدته ودعمه بدلاً من معاقبته لانه يسمّم المواطنين، وهذا تضعه المصادر في خانة تعزيز الوجود السوري في لبنان ولو على حساب الشعب اللبناني.


وتؤكد المصادر ايضاً أن النازح بات يشكل عبئاً على الاقتصاد والمياه والكهرباء، فمعظم أموالهم لا تصرف في لبنان بل يتم تحويلها اما ذهباً او الى سوريا ما يعني انهم لا يساهمون ولو بدولار واحد في إنعاش السوق المحلي بل يزيدون الطين بلّة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout