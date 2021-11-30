البناء: قطع الطرق قد يكون بتوجيه من الحريري... والمستقبل ينفي

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

نفت أوساط تيار المستقبل وقوف «التيار» خلف التحركات (قطع الطرق) لغايات سياسية لإعادة تجييش الشارع قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية، خصوصاً أن القيادي المستقبلي مصطفى علوش أعلن منذ فترة قصيرة بأن «المستقبل» لن يغيب عن الانتخابات وستكون له لوائح في مختلف المناطق. فضلاً عن دعوة منسقية تيار المستقبل في البقاع الأوسط للمشاركة في التحركات.

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «التحركات قد تكون بتوجيه من الحريري كرسالة سياسية ببعد أمني لاستعراض القوى للإيحاء للداخل والخارج الإقليمي الذي يرفضه، بأن رئيس المستقبل لا يزال يمسك بالشارع ويمتلك شرعية شعبية تمكنه من الحفاظ على قوته النيابية في الانتخابات المقبلة».