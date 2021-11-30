عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: سوريا - العراق: «داعش» تعود... لتبقى أميركا

المتلاعبون بسعر الصرف: سلامة وآخرون



خلق واقع مسلّح لمساواته بسلاح المقاومة: أفكار انتحاريّة لخصوم حزب الله





الديار: «غضب» محدود في الشارع ولا خرق حكوميا : «حلقة مفرغة» ولا استقالة

لقاء عين التينة : تحميل بعبدا مسؤولية التعثر وبري يرفض مناورة باسيل

الوعود القطرية بالمساعدة «مشروطة» : الدوحة لن «تستفز» السعوديين !



نداء الوطن: عون يحضّر الأرضية لصفقة "باسيل أو التمديد"

الحكومة عالقة بين كمّاشة "التسوية" و"المقايضة"!





البناء: فيينا تفتح مسار التفاوض نحو العودة للاتفاق النووي: بايدن لتزامن العودة وتوازنها / عون من الدوحة يفتح باب التكهنات حول تمديد متزامن للمجلس والرئاسة / إرسلان ينقل عن لقاء بري – ميقاتي حلاً متكاملاً للملفين القضائي والحكومي /



اللواء: إنعاش حكومة ميقاتي في حقيبة ماكرون.. والكرة في ملعب بعبدا

عون من قطر: سأبقى في الرئاسة إذا وافق المجلس.. وخضة شعبية في بيروت والمناطق احتجاجاً

النهار: الشارع ينتفض مجدداً... وعون "يفتي" لنفسه!

الجمهورية: صواعق الأزمة تنذر بانفجارات

قطر مستعدة للمساعدة



l'orient le jour: Présidentielle : le discours de Aoun empreint d’ambiguïté

.Le Liban tente de renouer avec le Golfe en prenant le chemin du Qatar