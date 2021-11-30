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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

30
NOVEMBER
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الأخبار: سوريا - العراق: «داعش» تعود... لتبقى أميركا

المتلاعبون بسعر الصرف: سلامة وآخرون

خلق واقع مسلّح لمساواته بسلاح المقاومة: أفكار انتحاريّة لخصوم حزب الله

 

 

 

الديار: «غضب» محدود في الشارع ولا خرق حكوميا : «حلقة مفرغة» ولا استقالة
لقاء عين التينة : تحميل بعبدا مسؤولية التعثر وبري يرفض مناورة باسيل
الوعود القطرية بالمساعدة «مشروطة» : الدوحة لن «تستفز» السعوديين !

 

 

 


نداء الوطن: عون يحضّر الأرضية لصفقة "باسيل أو التمديد"
الحكومة عالقة بين كمّاشة "التسوية" و"المقايضة"!

 

 



البناء: فيينا تفتح مسار التفاوض نحو العودة للاتفاق النووي: بايدن لتزامن العودة وتوازنها / عون من الدوحة يفتح باب التكهنات حول تمديد متزامن للمجلس والرئاسة / إرسلان ينقل عن لقاء بري – ميقاتي حلاً متكاملاً للملفين القضائي والحكومي /

 

 

 


اللواء: إنعاش حكومة ميقاتي في حقيبة ماكرون.. والكرة في ملعب بعبدا
عون من قطر: سأبقى في الرئاسة إذا وافق المجلس.. وخضة شعبية في بيروت والمناطق احتجاجاً

 

 

 

 

النهار: الشارع ينتفض مجدداً... وعون "يفتي" لنفسه!

 

 

 

 

الجمهورية: صواعق الأزمة تنذر بانفجارات

قطر مستعدة للمساعدة

 

 

 


l'orient le jour: Présidentielle : le discours de Aoun empreint d’ambiguïté
.Le Liban tente de renouer avec le Golfe en prenant le chemin du Qatar

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