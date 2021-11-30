عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

الأخبار: سوريا - العراق: «داعش» تعود... لتبقى أميركا
المتلاعبون بسعر الصرف: سلامة وآخرون
خلق واقع مسلّح لمساواته بسلاح المقاومة: أفكار انتحاريّة لخصوم حزب الله
الديار: «غضب» محدود في الشارع ولا خرق حكوميا : «حلقة مفرغة» ولا استقالة
لقاء عين التينة : تحميل بعبدا مسؤولية التعثر وبري يرفض مناورة باسيل
الوعود القطرية بالمساعدة «مشروطة» : الدوحة لن «تستفز» السعوديين !
نداء الوطن: عون يحضّر الأرضية لصفقة "باسيل أو التمديد"
الحكومة عالقة بين كمّاشة "التسوية" و"المقايضة"!
البناء: فيينا تفتح مسار التفاوض نحو العودة للاتفاق النووي: بايدن لتزامن العودة وتوازنها / عون من الدوحة يفتح باب التكهنات حول تمديد متزامن للمجلس والرئاسة / إرسلان ينقل عن لقاء بري – ميقاتي حلاً متكاملاً للملفين القضائي والحكومي /
اللواء: إنعاش حكومة ميقاتي في حقيبة ماكرون.. والكرة في ملعب بعبدا
عون من قطر: سأبقى في الرئاسة إذا وافق المجلس.. وخضة شعبية في بيروت والمناطق احتجاجاً
النهار: الشارع ينتفض مجدداً... وعون "يفتي" لنفسه!
الجمهورية: صواعق الأزمة تنذر بانفجارات
قطر مستعدة للمساعدة
l'orient le jour: Présidentielle : le discours de Aoun empreint d’ambiguïté
.Le Liban tente de renouer avec le Golfe en prenant le chemin du Qatar