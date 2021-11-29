داليا داغر عبر "ضروري نحكي": «هل يصحّ ان تتوقّف الحكومة وهي ما كادت انطلقت في عملها؟»

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من مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر عبر الـOTV:

كيف يمكن لبلد أن يسير وكلّ شيء فيه مُعطّل. أيّ سبب يمكن أن يبرّر التعطيل؟ هل هي حصرا الاسباب الداخلية التي باتت معروفة، أم أنّ ما وراء الحدود من اشتباك إقليمي متشعّب أدّى بلبنان الى جمود، يكاد يكون قاتلا؟

"هل يصحّ ان تتوقّف الحكومة، وهي ما كادت انطلقت في عملها؟" سأل رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، واصفا تعطيلها بالجريمة الموصوفة التي لن نبقى ساكتين عنها. فماذا قصد، وما هي الخطوات التي قد تخرج البلد من دوّامة التعطيل؟

هو إنتظار ثقيل على اللبنانيين جميعًا الذين ينصرفون الى متابعة سعر صرف الدولار. فهو المُتحرّك الوحيد ولكن صعودًا، مُوحيًا بمرحلة قد تكون الأصعب من الآن وحتّى الإنتخابات.

الجمود في الداخل لا ينسحب على الحركة الديبلوماسية والسياسية تجاه لبنان. فإلى بيروت أتى وزير الخارجية التركي، كما تُرتقب عودة الوسيط الاميركي العامل على خطّ ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الذي يُحكى أن في حركته بركة، تساهم في تقدّم المسار التفاوضي.

واليوم، لبّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة لزيارة قطر، وسط همس في المحافل الدولية عن دور إيجابي يُراد من الدوحة أن تلعبه في الأزمة اللبنانية

وقد أكد أمير قطر للرئيس عون إيفاد وزير خارجيته قريبا الى بيروت للبحث في كيفية الدعم والمساعدة كما سجلت نهاية الاسبوع زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان، في وقت تُرتقب أي إشارة إيجابية عن دعوة قريبة لمجلس الوزراء، كما صرّح رئيس الحكومة بنفسه.