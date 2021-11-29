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وزارة الصناعة تقفل ٨ مؤسسات غير قانونية.. بوشكيان: حملة الوزارة جدية

29
NOVEMBER
2021
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طالب وزير الصناعة جورج بوشكيان أصحاب المصانع المخالفة، المرخّصة وغير المرخّصة، إلى الأخذ بالحملة التي تقوم بها وزارة الصناعة على محمل الجد، لأنّه لن يتساهل على الإطلاق إزاء ضرب القانون عرض الحائط من قبل أناس غير مسؤولين وغير مدركين للضرر الفادح الذي يلحقونه بالمواطن وصحّته وسمعة الصناعة وبالاقتصاد والبيئة.
وشدّد على أنَّ التشدّد في الملاحقة والتنبيه والاقفال ليس إلا تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة، موضحاً أن الاجراءات المتّخذة تتلاءم مع حجم المخالفة.
ودعا أصحاب هذه المؤسّسات إلى اللجوء إلى وزارة الصناعة والتقدّم بمستنداتهم لكي يطّلع عليها المسؤولون المعنيّون، وكلّ صاحب حق يأخذ حقّه بالقانون، أما الذي يستحيل تسوية وضع مؤسسته فعليه أن يقفل ويتوقّف عن العمل من تلقاء نفسه، لأن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع سائر الادارات والأجهزة الأمنية المعنية والبلديات، سيلاحقون المخالفين أينما كانوا، ولن يسمحوا لهم بالاستمرار بالعمل غير الشرعي.
ثمانية قرارات اقفال
وفي هذا الإطار، أصدر الوزير بوشكيان سبعة قرارات اقفال على الشكل التالي:
1-اقفال مصنعين اثنين للألبان والأجبان في حوش الحريمة – قضاء البقاع الغربي بعدما تبيّن أنهما قائمان ويعملان من دون ترخيص قانوني ولا يراعيان شروط سلامة الغذاء.
2-اقفال مصنع مواد غذائية ومخلّلات وخلافها في عنجر – قضاء زحلة، بعدما تبيّن أنه قائم ويعمل من دون ترخيص قانوني.
3-اقفال مصنع حمّص في البوشرية – قضاء المتن، بعدما تبيّن أنه قائم ويعمل من دون ترخيص قانوني.
4-اقفال معصرة زيتون في بعلول – قضاء البقاع الغربي، بعدما تبيّن أنه قائم ويعمل من دون ترخيص قانوني ولعدم توفّر الشروط البيئية.
5-اقفال مصنع لتقطيع وتوضيب البطاطا في المرج – قضاء زحلة، بعدما تبيّن أنه قائم ويعمل من دون ترخيص قانوني ولعدم توفّر أدنى مقوّمات سلامة الغذاء.
6-اقفال مصنعين اثنين للألبسة في البوشرية – قضاء المتن، بعدما تبيّن أنهما قائمان ويعملان من دون ترخيص قانوني.
تسعة قرارات تنبيه
كما أصدر الوزير بوشكيان تسعة قرارات تنبيه لتسعة مصانع ألبان وأجبان في المرج ( البقاع )، بعبدا ( بعبدا )، الفنار ( المتن )، عربصاليم ( الجنوب )، حوش سنيد ( بعلبك )، حوش تل صفيّة ( بعلبك )، بوارج ( زحلة ).

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