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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جناحه في فندق "شيراتون" في الدوحة مساء اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الاخيرة في فلسطين في ضوء الاحداث التي تشهدها الاراضي الفلسطينية من اعتداءات اسرائيلية متواصلة. وتناول البحث ايضاً العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، حيث اعرب الرئيس عباس عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في سبيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ 73 سنة، قائلاً ان الفلسطينيين لن ينسوا مواقف لبنان، ولاسيما موقف الرئيس عون في الامم المتحدة وفي القمم العربية، حيث لم تغب القضية الفلسطينية عن كلماته في كل المناسبات.

وشرح الرئيس عباس للرئيس عون المراحل التي قطعها تطور القضية الفلسطينية ومواقف الدول منها، كما تناول البحث وضع الفلسطينيين في لبنان والتنسيق القائم مع الدولة اللبنانية بشأنهم. واعرب الرئيس عون عن امله في ان تجد القضية الفلسطينية طريقها الى حل قريب بعد سنوات من الوعود، فيتحقق اذ ذاك الحل العادل والشامل والدائم الذي يحفظ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

وضم الوفد المرافق للرئيس عباس كلاً من: امين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، المستشاران: مصطفى ابو الرب ومجدي الخالدي، وياسر عباس، والسفير الفلسطيني في قطر منير غنام. وحضر عن الجانب اللبناني: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون: الوزير السابق بيار رفول، رفيق شلالا واسامة خشاب.