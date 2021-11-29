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لقاء بين وزير الطاقة اللبناني ونظيره القطري غداً في الدوحة

29
NOVEMBER
2021
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يلتقي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض صباح غد الثلاثاء مع نظيره القطري في الدوحة، على هامش مشاركته في الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قطر.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لقاء رئيس الجمهورية مع أمير قطر والذي تطرّق الى التعاون بين البلدين بشكل عام، وعلى مستوى الطاقة بشكل خاص.

 

وكان الوزير فياض قد راسل وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق، عبر السفير القطري في بيروت، حول اهتمام قطر بمؤازرة لبنان في هذا الظرف وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إن على مستوى التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة خصوصاً بعد الاعلان عن اطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز قبل ايام، أو على مستوى استقدام الغاز المسال من قطر واستخدامه في مجال الطاقة في لبنان بعد تغويزه، وصولاً الى المشاركة في انشاء محطات تغويز ومحطات كهرباء.

 

وقد أبدت دولة قطر تجاوباً عبّر عنه الأمير القطري الذي عرض مساعدة لبنان والتعاون معه وتجهيز ارضية هذا التعاون، لا سيما على المستوى القانوني.

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