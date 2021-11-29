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طقس لبنان.. أمطار وثلوج ورياح وتحذيرات!

29
NOVEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س، وينخفض مستوى الغيم مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ليلا.


وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورياح يؤدي الى طقس متقلب وممطر، يستقر الطقس تدريجا اعتبارا من يوم الخميس.

معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية.


- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س، وينخفض مستوى الغيم مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ليلا.

الأربعاء: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة خصوصا فترة بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية متفرقة، ورياح شديدة تقارب 90 كلم/س في شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى ما يقارب الـ4 امتار، ويحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج وتلامس ليلا المرتفعات الشمالية على علو 2000 متر.

الخميس: غائم جزئيا صباحا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتهطل امطار خفيفة محلية، ثم يتحول الطقس خلال النهار الى قليل الغيوم.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.
- الانقشاع: متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج رارة سطح الماء:22 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,22
- ساعة غروب الشمس:16,30.

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