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ما هي الطرقات المقطوعة حتى الآن؟

29
NOVEMBER
2021
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سجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق.


ضمن بيروت:

طريق كورنيش المزرعة
طريق قصقص
طريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا
طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان
طريق البربير - سباق الخيل
ساحة الشهداء وسط العاصمة
طريق الرملة البيضاء

طريق الصيفي - محيط بيت الكتائب المركزي

طريق بيروت - الجنوب

أوتوستراد خلدة

في الشمال:

أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين
الاوتوستراد البحري في البداوي
ساحة النور في طرابلس
بولفار طرابلس لجهة البحصاص
الطريق عند دوار ابو علي في طرابلس
طريق عام بلدة البيرة - عكار عند مفترق بلدة المجدل
أوتوستراد شكا بالاتجاهين
أوتوستراد يسوع الملك (أعيد فتحه لاحقاً)
طريق رأس مسقا - قضاء الكورة
طريق الضنية طرابلس في العيرونية

في البقاع:

طريق تعلبايا بالاتجاهين
طريق عام جب جنين غزة
مفرق قب الياس
مثلث الفاعور
مفرق المرج

في صيدا:

وفي مدينة صيدا، قطع محتجون الطريق عند دوار القناية إلى ساحة إيليا، كما جرى قطع الطريق عند دوار السعودي باتجاه ساحة الناجمة. ولاحقاً، أعاد الجيش فتح تلك الطرقات.

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