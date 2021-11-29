ما هي الطرقات المقطوعة حتى الآن؟

سجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق.
ضمن بيروت:
طريق كورنيش المزرعة
طريق قصقص
طريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا
طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان
طريق البربير - سباق الخيل
ساحة الشهداء وسط العاصمة
طريق الرملة البيضاء
طريق الصيفي - محيط بيت الكتائب المركزي
طريق بيروت - الجنوب
أوتوستراد خلدة
في الشمال:
أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين
الاوتوستراد البحري في البداوي
ساحة النور في طرابلس
بولفار طرابلس لجهة البحصاص
الطريق عند دوار ابو علي في طرابلس
طريق عام بلدة البيرة - عكار عند مفترق بلدة المجدل
أوتوستراد شكا بالاتجاهين
أوتوستراد يسوع الملك (أعيد فتحه لاحقاً)
طريق رأس مسقا - قضاء الكورة
طريق الضنية طرابلس في العيرونية
في البقاع:
طريق تعلبايا بالاتجاهين
طريق عام جب جنين غزة
مفرق قب الياس
مثلث الفاعور
مفرق المرج
في صيدا:
وفي مدينة صيدا، قطع محتجون الطريق عند دوار القناية إلى ساحة إيليا، كما جرى قطع الطريق عند دوار السعودي باتجاه ساحة الناجمة. ولاحقاً، أعاد الجيش فتح تلك الطرقات.