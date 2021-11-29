ما هي الطرقات المقطوعة حتى الآن؟

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سجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق.



ضمن بيروت:



طريق كورنيش المزرعة

طريق قصقص

طريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا

طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان

طريق البربير - سباق الخيل

ساحة الشهداء وسط العاصمة

طريق الرملة البيضاء

طريق الصيفي - محيط بيت الكتائب المركزي



طريق بيروت - الجنوب



أوتوستراد خلدة



في الشمال:



أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين

الاوتوستراد البحري في البداوي

ساحة النور في طرابلس

بولفار طرابلس لجهة البحصاص

الطريق عند دوار ابو علي في طرابلس

طريق عام بلدة البيرة - عكار عند مفترق بلدة المجدل

أوتوستراد شكا بالاتجاهين

أوتوستراد يسوع الملك (أعيد فتحه لاحقاً)

طريق رأس مسقا - قضاء الكورة

طريق الضنية طرابلس في العيرونية

في البقاع:



طريق تعلبايا بالاتجاهين

طريق عام جب جنين غزة

مفرق قب الياس

مثلث الفاعور

مفرق المرج



في صيدا:



وفي مدينة صيدا، قطع محتجون الطريق عند دوار القناية إلى ساحة إيليا، كما جرى قطع الطريق عند دوار السعودي باتجاه ساحة الناجمة. ولاحقاً، أعاد الجيش فتح تلك الطرقات.