إليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي وسط بيروت امام مسجد الامين والكولا باتجاه صائب سلام وباتجاه الجامعة العربية. إضافة الى قطع طريق عمر بيهم وقصقص وكورنيش المزرعة.

كما تمّ قطع السير عند تقاطع غانا الاسد والبربير باتجاه العدلية.

وقطع السير ايضا عند صائب سلام تقاطع الرفاعي وعند صائب سلام مقابل العقاد، إضافة الى جادة الاسد بالاتجاهين.

اما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: البداوي تحت جسر المشاة - البداوي محلة الاكومي - اشارة المئتين - ساحة النور.

والطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة: المرج - تعلبايا.