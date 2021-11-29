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عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 تشرين الثاني 2021

29
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 الأخبار: الماء مقابل الطاقة: الأردن في حظيرة «آبراهام»

«توقيف قهوجي ممنوع والتحقيق مع منصور غير مقبول»: البيطار امتثل لأوامر قائد الجيش؟

الصيادلة وأطباء الاسنان: «خبيصة» حزبية وطائفية

 

 

 

 

الديار: قصّة التطبيقات... وخروج ملايين الدولارات من جيوب الى جيوب
نجاح تجربة نيجيريا بوقف هذه التطبيقات... و«فشل» الحكومة اللبنانية بوقفها !؟
التداعيات على الأسعار كارثية... والمخاوف على السلع الحيوية مُتسارعة

 

 

 


نداء الوطن: ميقاتي متمسّك بالحكومة... وباسيل فخور بالعهد: "ما خلّيناهم وما خلّونا"!
الراعي يرفض "التركيع والتجويع": "بأي صفة" يتحدث نصر الله؟

 

 

 

اللواء: ميقاتي يتريّث ووساطة حزب الله مع باسيل بلا نتائج!
الراعي: لا لاستقالة الحكومة.. وحملات بين الجميل وحزب الله بعد تعطيل انتخابات نقابة الأسنان

 

 

 

البناء: العالم والمنطقة من اليوم للتحرك على إيقاع مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي / ميقاتي يحاول اليوم مع بري إنعاش تفاهم بعبدا بعدما أطاحته قرارات محكمة التمييز / المسار النيابي القضائي قطع نصف الطريق: حضور التيار يؤمّن النصاب ويبقى التصويت /

 

 

 

 

النهار: معارك حليفي “التفاهم" تملأ زمن الشلل!

 

 

 

 

الجمهورية: كورونا المتحور يتصدر الأولويات

 

 

 


?l'orient le jour: Des négociations en coulisses entre Bassil et Berry sous le parrainage du Hezbollah 

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