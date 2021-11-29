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أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 تشرين الثاني 2021

29
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام التصعيد الأميركي بوجه روسيا تحت عنوان أوكرانيا وجورجيا، ورأت فيه محاولة لشد العصب الأوروبي إلى جانب الموقف الأميركي عشية مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني، ودعت لترقب المسار التفاوضي ورؤية تبدلات الموقف الأميركي

 

خفايا

قالت مصادر متابعة للانتخابات إن أرجحية قبول طعن المجلس الدستوري لتعديلات قانون الانتخابات وصعوبة إنجاز تعديلات توافق اعتراضات المجلس الدستوري، ستعني العودة للقانون الأصلي وتفرض على وزارة الداخلية استعدادات لدائرة الاغتراب والميغاسنتر يصعب إنجازها ضمن ولاية المجلس الحالي

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لا يملك المقربون من رئيس تيار سياسي جواباً حاسماً حول قراره النهائي بالعودة من الخارج وخوضه الإنتخابات النيابية .. في حال حصولها في موعدها!


غمز
يستعد عدد من النواب الحاليين للإنسحاب من الساحة البرلمانية لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، وذلك بناء لإشارات صدرت عن مرجعياتهم الحزبية!


لغز
لعبت المنح الجامعية التي يقدمها حزب مسيحي لشريحة واسعة من الطلاب الجامعيين دوراً مؤثراً في تقرير نتائج انتخابات الروابط الطلابية في عدد من الجامعات!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إستهجنت أوساط طرابلسية التعزيزات الأمنية الكبيرة التي يحيط وزير الداخلية بسام المولوي منزله بها والحديث عن تركيب حاجز الكتروني عند دوار المئتين حيث يقع الشارع الذي يضم بيت الوزير، بالإضافة إلى تركيب بوابة حديدية ضخمة عند المدخل المؤدي إلى منزل وزير الداخلية، في حين أن سوق الخضار وهو مرفق حيوي للمدينة، سُرق في وضح النهار ولم توضع أي نقطة مراقبة أمنية عليه.

 

يحاول وزير سابق ينتمي إلى الخط الممانع اختراق الصف السيادي عبر الاتصال ببعض القوى وحثها على التعاون الانتخابي في دائرة تُعتبر الأكبر من حيث عدد المقاعد.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

مبالغات في التقدير
اعتبرت جهة دبلوماسية أنّ هناك مبالغات في تقدير حجم المساهمة الممكنة لدولة وازنة في تنفيذ مشاريع داخل لبنان.

 

لا حماسة
يجري استمزاج شخصيات نقابية في شأن ترشحها إلى الإنتخابات النيابية لكنها لا تُبدي أي حماسة.


سفارات توقف سِمات الدخول الى أراضيها
أوقفَ عدد من السفارات العربية والأفريقية سِمات الدخول الى أراضيها من فئات لبنانية محددة تحت عنوان «تفشّي جائحة كورونا».

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