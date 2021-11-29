ميقاتي في عين التينة غدا

A + A -

يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حركته الهادفه الى استئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت نسبة للملفات الداهمة التي تستوجب انعقاده. وعلمت " المركزية" ان ميقاتي سيزور غدا عين التينة ويجتمع مع الرئيس نبيه بري، ثم مع عدد من القوى السياسية للغاية نفسها. وتفيد المعلومات انه ينتظر عودة الرئيس ميشال عون من قطر التي يزوها غدا حتى الاربعاء المقبل لتلمس نتيجة اتصالاته هناك.

وفي السياق ، ترددت معلومات عن ان الرئيس عون اتصل بالامين العام لحزب الله حسن نصرالله للمساعدة على حلحلةالعقد لتفعيل الحكومة واستئناف اجتماعاتها للتوقيع مع صندوق النقد على المساعدة وفق خطةالانقاذ.