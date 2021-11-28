كنعان: الإنتخابات ستحصل ولكن!

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قال النائب ابراهيم كنعان: "لم يكن أحد يتوقّع نجاح المصالحة المسيحيّة وقد وصفنا البعض بالجنون حينها, وبمعزل عن الخلافات كان هذا الاتفاق استراتيجيّاً وحقّق إنجازات كبيرة وكان ليحقّق بعد لو صمد الاتفاق".



وأضاف كنعان في حديث للـ "Mtv", "حين يختلّ التوازن ينتهي لبنان وليس المسيحيّين فقط ولذلك يجب المحافظة عليه".



وأشار إلى أن: "لبنان لا يُحكم من طرف "لو مين ما كان".

وتابع, "أثق بأنّ الانتخابات ستحصل ولكن حدثاً كبيراً قد يحصل ممكن أن يطيّر الانتخابات ولكنّ ذلك يطيّر البلد ومن يريد التغيير ولا يراه فينا عليه أن يعبّر عن رأيه وينتخب".