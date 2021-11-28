مصطفى حمدان: أهل لبنان مش للبيع!

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن مع الناس مواطنون ومواطنات، والقرار للناس بالاضراب والاعتصام لمواجهة منظومة الفساد والافساد المذهبية والطائفية".



وأضاف, "لا يجب استغلال وجع وجوع ومرض اهلنا اللبنانيين، لاهداف رخيصة بالسيرك السياسي المحلي اللبناني".



وتابع, "نحن مع جيشنا الوطني اللبناني لانه هو الضامن والحامي للوطن والمواطنين، ولهذا علينا غداً عدم التصادم والمواجهة معه ومع الاجهزة الامنية".

وأشار إلى أن:" تسكير الطرقات على الناس ادانة لإلنا انه الناس مش راضية على حراكنا، بس الناس معنا لانه نحنا هني من كل البلد ومن كل المذاهب والطوائف".



وأردف, "نحن لبنان الوطن, الشعب هو القائد، اهل لبنان مش للبيع".