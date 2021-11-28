جو سلوم نقيباً جديداً لـ "صيادلة لبنان"!

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إنتهت عملية فرز الأصوات في إنتخابات نقابة الصيادلة، وتمكّن المرشّح جو سلوم من الفوز بمنصب "النقيب" الذي تنافس عليه مع المرشح فرج سعاده.



وكان سلوم ترشّح إلى الانتخابات ضمن لائحة "نقابتي سندي" في حين أن سعاده كان مرشحاً ضمن لائحة "الصيادلة ينتفضون".



وبعد الفرز النهائي لصناديق الاقتراع المخصصة لانتخاب النقيب، والتي بدأ فرزها عند الساعة 8 مساء اليوم، جاءت النتائج على النحو التالي: جو سلوم: 1134 صوتاً مقابل 995 لفرج سعاده، علماً أن عدد المقترعين بلغ 2158.

وكانت لائحة "نقابتي سندي" فازت بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة، موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصلت لائحة "الصيادلة ينتفضون" على مقعدين، و5 مقاعد لتجمع "نقابة الضمير المهني".



وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من 11 عضواً بحسب اللوائح على الشكل التالي:



فادي حديب (نقابة الضمير المهني)

زياد الحج شحادة (نقابة الضمير المهني)

نجيب محفوض (نقابة الضمير المهني)

بسام حنيني (نقابة الضمير المهني)

جو سلوم (نقابتي سندي)

عبد الرحمن مرقباوي (نقابتي سندي)

سهيل الغريب (نقابتي سندي)

كارول ديب (نقابتي سندي)