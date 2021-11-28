الوزير هكتور حجار للـtayyar.org: الثورة يجب أن تقوم على الاحترام، ومن الضروري أن يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد

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بعد دخول عدد من المحتجّين الى وزارة الشؤون الاجتماعية ماذا قال الوزير هكتور حجار للـtayyar.org عن الموضوع، وكذلك ماذا قال حول إطلاق البطاقة التميولية وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، في هذا الحوار الذي أجرته معه الزميلة غريس مخايل.

1-كان لافتاً ما قلتموه للمحتجين الذين دخلوا وزارة الشؤون، فما هي الرسالة التي توجهها اليهم اليوم وهل يجب أن يصوّبوا البوصلة؟

الاحتجاج حقّ للناس وخاصة في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً أن الحكومة السابقة أخذت قرار رفع الدعم وكان مشروطاً بأن يترافق مع تقديمات اجتماعية، لكن هذا لم يحصل فتمّ رفع الدعم عند تسلّمنا مهامنا من دون أن يكون ملف التقديمات الاجتماعية قد أُنجز فحصلت الكارثة، وبات الناس غير قادرين على شراء الدواء، الغذاء، التنقل والطبابة. أقول للمحتجّين من حقككم أن تعبّروا عن ألمكم ووجعكم وأنا معكم ومنكم، ولكن من المهم أن تعبّروا بطرق حضارية بعيدة كل البعد عن الغوغائية، الصراخ والهوبرة. الثورة ثقافة، مسار، التزام واحترام للناس وخاصة احترام من يخدم الناس. الثورة مشروع يهدف الى تحسين وضع الناس بآلية واضحة، الثورة حوار وتحالف وتضامن مع من يريد خير الشعب لا مع من سرقه ونهبه وشرّد أولاده.

2-ماذا عن إطلاق البطاقة التمويلية وهل من بطاقات أخرى سيتم إطلاقها؟

عملت منذ اليوم الاول من تسلمي مهام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع رئيس الحكومة والزملاء الوزراء على التخفيف من وطأة رفع الدعم عن الناس، لكن مهام الحكومة تعطّلت بعد نيل الثقة ولا أستطيع منفرداً أن أختصر دورها. هناك قرارات بحاجة أن تُؤخذ على طاولة مجلس الوزراء وبالرغم من كل ذلك أكملت عملي بهدف إيجاد سبل تخفف عن الناس الضغط الاجتماعي: ساهمت مع الزملاء بإقرار رفع بدل النقل الى ٦٥٠٠٠ ل.ل وتقديم منحة شهرية الى كل من يعمل في القطاع العام. عملت على إنهاء كل العقبات من أمام البطاقة التمويلية وشبكة الامان الاجتماعي من حيث إعادة النظر بالتعديلات على القانون ٢١٩ وسلّمته للزملاء النواب وللمجلس الكريم للإقرار، وأنهيت الآلية التطبيقية والمعايير المرتبطة بالقانون ٢٣٠ المرتبط بالبطاقة التمويلية. أضف الى ذلك، تمكّنت من الاستحصال على قرار من وزير الداخلية بوقف الشبهات عن منصة impact، وتابعت العمل مع الشركة المبرمجة وساهمت بتحضير العقود معها.... عملت مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي للحصول على مرسوم استثنائي تحكيمي سهّل لي توقيع العقود مع الشركات العاملة لتأمين سير عمل البطاقة التويلية. وهنا أيضاً أودّ أن أشير الى أنني حرّكت المجتمع الدولي لدعم المجتمع المضيف للنازحين السوريين وعملت على رفع عدد المساعدات للشعب اللبناني وحصلت على دعم لفصل الشتاء تستفيد منه٤٠٠٠٠ عائلة من خلال مبلغ ١٦٥$ نقداً بعدما كانت ٣٠٠٠ عائلة مستفيدة فقط. وألفت كذلك الى أنني سلّمت الجهات المانحة من خلال مشروع الأسر الاكثر فقراً لائحة بـ١٥٠٠٠ عائلة ذات معايير واضحة وتركت للجهات المانحة الحرية لاختيار الاسماء مع البلديات....تحرّكت باتجاه ديوان المحاسبة لمعالجة وضع الآلاف من موظفي الشؤون الاجتماعية والجمعيات لتأمين رواتبهم وتحريك عقودهم، ونجحت بنسبة ٩٥% ليبقى ملف العقود المشتركة بحاجة لحل، وفي هذا الاطار حصلت على وعد من رئيس ديوان المحاسبة بأن الملف سيُحلّ الثلثاء المقبل. أما بالنسبة لمشروع الأسر الأكثر حاجة أو فقراً فعدد المستفيدين اليوم هو ٣٦٠٠٠ عائلة وقد حصلت العائلات لأول مرة على المبلغ بالدولار عند تسلمي مهامي في ٢٠ أيلول وسيصبح عدد العائلات المستفيدة في شهر شباط المقبل٧٥٠٠٠ عائلة وسيتم زيارة ١٣٠٠٠٠ الف عائلة قدّمت الطلبات في مراكز الخدمات الانمائية التابعة للوزارة منذ سنوات، وكلّ هذا العمل سينتهي خلال ٣ أشهر. أَضف الى ذلك أيضاً أنني تدخلت مع المصارف لفتح حسابات لـ ٤٠٠ موظف يعملون في وزارة الشؤون الاجتماعية بمراكز الخدمات الانمائية ورواتبهم معلّقة بسبب قرار جائر متعلق بالـ EBAN.

3-تولون الجمعيات اهتماماً خاصاً فما هي التفاصيل؟

عقدت اجتماعات مع الجمعيات التي لديها عقود رعاية مع وزارة الشؤون وشكّلنا لجان متابعة بهدف إعادة درس سعر الكلفة، وقد نسقنا مع وزارة الصحة للحصول على الدواء وتأكيد استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات على نفقة الوزارة، والتنسيق تم كذلك مع وزارة المال للحصول على المستحقات. أما بملف النازحيين السوريين، وهو مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، فعملت على تنسيق عمل الوزارات المعنية: التربية، الطاقة، البيئة، الصحة، الداخلية والبلديات والاقتصاد بهدف صياغة رؤيا مشتركة وسياسة واضحة وآمنة للتعامل مع النازحين كما مع القرى المضيفة، وإننا بصدد تحضير مشاريع مشتركة بين الوزارات لتقديمها للدول المانحة للحصول على دعمها المخفف لوطأة النزوح على لبنان.

5-كم من المهم أن يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد وهل من بوادر؟

من المؤكد أن هناك حاجة ماسة ليعود مجلس الوزراء الى الانعقاد، وهناك حاجة لتذليل العقبات الأساسية التي واجهت هذا الأمر وحالت دون انعقاد الحكومة. بالنسبة اليّ هناك خطأ في أسلوب طرح المواضيع الشائكة والبعض لا يدرك أن الحوار يجب أن يكون الوسيلة الاستراتيجية لحل مشاكلنا. بالشكل هناك