مستشفى رفيق الحريري: 13 حالة حرجة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 13 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
- عدد اللقاحات التي أجريت بمركز لقاح كوفيد 19: Pfizer: 78 وAstraZeneca:664
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 232
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 29
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1410
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13
- حالات وفاة: 0
وأشار التقرير الى ان "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070".