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قوى الامن: ضبط 97 جهازًا مسروقًا من قبل مفرزة الجديدة القضائية

28
NOVEMBER
2021
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي  شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

 

بتاریخ 20-11-2021، حصلت عملية سرقة من داخل محل معد لبيع الأجهزة الخلوية في محلّة البوشرية، بواسطة الكسر والخلع. وقُدّرت قيمة المسروقات -وهي كناية عن /105/ أجهزة خلوية-، بحوالى /30,000/ دولار أميركي.

 من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أن قسماً كبيراً من البضاعة المسروقة، موجودٌ في داخل محلٍ معدٍّ لبيع وتصليح الأجهزة الخليوية، في حارة حريك -الضاحية.

 بتاریخ 23-11-2021، داهمت قوّة من المفرزة المحل المذكور، وضبطت بداخله /97/ جهازًا من الأجهزة المسروقة، وعملت على توقيف مالك المحلّ:

– ح. ع. ح. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)

بالتحقيق معه، أنكر علاقته بالسّرقة، معترفًا بأن الأجهزة التي ضُبطت في محلّه أحضرها سابقًا شخصٌ يدعى ع. م. ح.   (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وأودعها لديه، بهدف بيعها.

وقد تبيّن أنّ المذكورَين، هما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة واحتيال ومخدّرات، وأنّ الموقوف صادر بحقه حكم قضائي مؤبّد بجرم سطو مسلّح.

أعيدت الأجهزة المضبوطة إلى مالكها، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. م. ح.)، وأودع الموقوف (ح. ع. ح.)، القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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