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بالصور - الوزير باسيل من كفردبيان : من يحاول تركيعنا يهدف الى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدي الكبير

28
NOVEMBER
2021
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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من حديقة الاستقلال في كفردبيان: “نحن تيار استقلالي وهذا اهم ما في فينا فنحن ربينا على فكرة الاستقلال وضحينا كثيرا للحصول عليه لكن اكشتفنا بعد ذلك ان الحفاظ عليه هو الاصعب”.

 

واشار باسيل الى ان “الاستقلال تتهدده اليوم امور كثيرة اولها وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان فالاستقلال لا يكون فقط بالسياسة بل بالاقتصاد وهذه هي معركتنا اليوم”، مشدداً على ان “من يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا يهدف الى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدي الكبير لأن الناس امام الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي من الطبيعي ان يتعبوا وضعفوا لكن يجب ان نتذكر دائما اننا ابناء القيامة والرجاء ولا نسمح لليأس والتعب والضعف بالتسلل الى قلوبنا وفكرنا”.

واضاف باسيل “لم يزعجهم بهذا العهد الا كلمة “القوي” فلا يريدون عهدا قويا ولا رئيسا قويا ولا تيارا قويا”، وتابع “حولوا كلمة “القوي” الى استهزاء لأنهم يحبون الضعف والضعيف ويحاولون ان يجعلونا نقتنع بأن لا فائدة من العهد “القوي” لأنه لم يأت الا بالانهيار ولذلك يجب ان يكون ضعيفا كي تبقى يدهم موضوعة عليه”.

 
 
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