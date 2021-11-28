كيف علق قرداحي على الحكم الصادر بحق رضوان مرتضى؟

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شدد وزير الإعلام جورج قرداحي، في بيان تعليقاً على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الزميل رضوان مرتضى، على أن “محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، وذلك بما يتوافق مع الدستور والأنظمة والقوانين التي ترعى حرية الرأي والتعبير، وتعتبر السمة الأبرز من سمات لبنان وأسس وجوده ونتيجة نضال عريق تميزت به الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني على مر السنوات والعهود”.