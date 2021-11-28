القبض على عصابة سرقة مازوت في مخيم البداوي

A + A -

أعلنت "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في مخيم البداوي في بيان اليوم "القبض على عصابة سرقة مازوت من أحد مولدات الإشتراك في المخيم".

وأشارت إلى أنه "أثناء التحقيق معهم، إعترف أعضاء العصابة بالسرقة، وأحضرت المسروقات من مادة المازوت، وهي 34 غالونًا سعة 8 ليترات و15 غالونًا سعة عشرين ليترًا، وسلمت لصاحب المولد، في حضور أمين سر الفصائل وقائد القوة الأمنية والضباط، وسيرفع تقرير مفصل لقيادة الفصائل لبت العقوبة التي يستحقونها".

وأكدت "متابعة الموضوع لتبيان ملابسات سرقة مازوت مدارس التركيب التابعة للأونروا، من خلال التوسع في التحقيق واستمرار مراقبة من يبيع المازوت"، وأهابت بجميع أهالي المخيم "عدم شراء المسروقات وإبلاغ القوة الأمنية المشتركة".