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هذا نحن، فمن أنتم؟

28
NOVEMBER
2021
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بقلم جوزيف أبي عبود‎‎ - إخواني وأخواتي في الوطن، من نحن؟ نحن انبثقنا من رحم الجيش اللبناني، شهدنا للحق ضدّ الباطل، خاصمنا بشرف وتحالفنا بشرف وصادقنا بشرف ولا يحقّ لأحد أن يختبر وطنيّتنا، فماضينا فخرٌ لنا بحيث لم تلوّث يدنا لا بدماء ولا بعمالة ولا بعمولة.
 
في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ أرادوا نهايتنا، فكانت البداية. خمسة عشر سنة من النّفي والنّضال في الداخل والخارج، أثمرت عودة الوطن إلى الوطن في أيّار ٢٠٠٥. لكن الحرب لم تنتهي، فنحن أنهينا معركة التحرير، وبدأنا معركة التحرّر.
 
ولسخرية القدر، أصبح الذي لم يترك الأرض والنضال هو المتّهم بالتبعيّة، و كل من انبطح وتزلّم وتعامل هم أصحاب السيادة، ومن أهدى مفتاح بيروت، وتزلّم للحفاظ على زعامته، ومن خان ومن تعامل هم السياديّين.
 
صمدنا بوجه الجميع، ومددنا يدنا للجميع على قاعدة "الوطن لكلّ أبنائه". وعندما أصبح المؤسّس رئيساً، وانتقلت الشعلة إلى حامل الأمانة، فُتحَت أبواب جهنّم علينا من الخارج والداخل، لأنّ القاسي والداني يعرف عنادنا ووطنيّتنا وأنّنا لسنا عملاء لأحد ولا عند أحد.
 
في الماضي القريب، وبعد أن عاثت ترويكا الطائف في الدولة فساداً، وراكمت الديون علينا، أتى مشغّل المنظومة الخارجي وألقى بمطالبه على لبنان، وعلينا تنفيذ رغباته وإلّا !!!
 
فأتاه الجواب العلني من الرئاسة الأولى ومن أعلى المنابر ومفاده: لا توطين، ولا تجنيس، وثرواتنا مُلكاً لنا.
 
عندها، بدأ التحضير لتنفيذ الإنقلاب وبدأت الحملات الإعلامية والإغتيال السياسي الممنهج، وكانت ساعة الصفر في ١٧ تشرين الأوّل ٢٠١٩. وبدأ الحصار الإقتصادي، بعد أن فتح الباب للفاسدين لكي يهرّبو أموالهم الذين نهبوها للخارج. والآن وصلنا للواقع المرير الذي نعيشه بفضل مشغّلي الخارج وفاسدي الداخل.
 
والآن، وبعد إمتصاص ما حصل، وصمودنا وبقاؤنا على ثوابتنا، وعدم تفريطنا بسيادة بلدنا، فنحن نستطيع أن نقف بوجه الجميع ونضع عيننا بعينهم ونقول لهم:
 
"نحن التيار الوطني الحر، وقفنا قيادةً وشعباً بوجه الجميع، وكنّا أحراراً، وكنّا رجال لبنان بوجه الطامع والفاسد والمحتلّ. أمّا أنتم، فرمزٌ للفساد، ومثال للتزلّم والعمالة والعمولة. وسنثبت للجميع أنّنا ما زلنا الأقوى، بمحبّة شعبنا وبصماتهم. فكما بدأ التحرّر في أيّار، سنربح معركتنا فيه، وسنتحرّر.
هذا نحن، فمن أنتم؟
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